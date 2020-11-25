Папа Римский раскритиковал антимасочников / фото REUTERS





Папа Римский Франциск раскритиковал людей, которые отказываются носить маски, а также выходят на акции протеста из-за карантинных ограничений в разгар пандемии коронавируса.









Свою позицию он озвучил в новой книге "Давайте мечтать: путь к лучшему будущему", пишет НВ со ссылкой на CNN.





По словам Понтифика, так называемые антимасочники "живут в своем маленьком мире интересов" и вряд ли выйдут протестовать против "трущоб, где у детей нет воды и образования", или против "больших сумм, направленных на торговлю оружием, с помощью которых можно было бы накормить все человечество и дать образование всем детям".









"Некоторые группы протестовали, отказываясь соблюдать дистанцию, выступая против ограничений на поездки - как будто меры, которые правительства должны вводить для блага своего народа, являются своего рода политическим нападением на их независимость или личную свободу!", - обратился Папа Франциск.





Франциск высоко оценил план действий многих правительств в борьбе с пандемией COVID-19, но в то же время подверг критике те страны, которые отказались признать опасность коронавируса.







