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"Живут в своем маленьком мире": Папа Римский раскритиковал людей, которые не хотят носить маски

Понтифик также подверг критике страны, которые отказались признать опасность коронавируса.

Папа Римский раскритиковал антимасочников / фото REUTERS

Папа Римский Франциск раскритиковал людей, которые отказываются носить маски, а также выходят на акции протеста из-за карантинных ограничений в разгар пандемии коронавируса.


Свою позицию он озвучил в новой книге "Давайте мечтать: путь к лучшему будущему", пишет НВ со ссылкой на CNN.

По словам Понтифика, так называемые антимасочники "живут в своем маленьком мире интересов" и вряд ли выйдут протестовать против "трущоб, где у детей нет воды и образования", или против "больших сумм, направленных на торговлю оружием, с помощью которых можно было бы накормить все человечество и дать образование всем детям".


"Некоторые группы протестовали, отказываясь соблюдать дистанцию, выступая против ограничений на поездки - как будто меры, которые правительства должны вводить для блага своего народа, являются своего рода политическим нападением на их независимость или личную свободу!", - обратился Папа Франциск.

Франциск высоко оценил план действий многих правительств в борьбе с пандемией COVID-19, но в то же время подверг критике те страны, которые отказались признать опасность коронавируса.
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