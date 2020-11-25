Новогодняя инсталляция в ЦУМе / фото Tut.by





Белорусский Центральный универмаг опозорился с праздничной инсталляцией в витрине, на которой видно, что кто-то загадал на Новый год «свободу». Однако вскоре список отредактировали, и убрали желание быть свободным.









«В одной из витрин ЦУМа — вот такой сюжет с письмами, Дедом Морозом и эльфом, который обнимает подарок. Со стола свисает список. После публикации читатели заметили в списке желаний слова «книги», «телевизор», «дом», «катер», еще там были «машина» и «свобода»», - говорится в сообщении.



