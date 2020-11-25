Задержан журналист Игорь Ильяш, муж арестованной журналистки Екатерины Андреевой
Об этом стало известно практически только ночью.
24 ноября перестал выходить на связь журналист Игорь Ильяш, муж задержанной по уголовному делу журналистки Екатерины Андреевой. В квартире Игоря брат нашел протокол извлечения компьютера, телефона и других вещей. В 23: 55 брат журналиста сообщил редакции, что Игорь Ильяш содержится в ИВС на Окрестина.
С 19 часов телефоны журналиста недоступны. Также он не пришел на встречу с коллегами. В квартире Игоря Ильяша брат нашел протокол извлечения компьютера, телефона и тд. На копии протокола не видно ни имен, ни по какой причине забрали личные вещи журналиста.
15 ноября по месту регистрации Ильяша силовики также провели обыск.
МГ belsat.eu
07:56 25/11/2020
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