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Пропал журналист Игорь Ильяш - несколько часов не выходит на связь

Игорь Ильяш — муж задержанной по уголовному делу журналистки Екатерины Андреевой

В Минске уже несколько часов не выходит на связь журналист Игорь Ильяш. Об этом сообщает tut.by

Телефоны Ильяша отключены, он не пришел на ранее оговоренную встречу. Коллеги приехали к квартире, где Игорь проживает с Екатериной, двери им никто не открыл.

Приехавший брат журналиста зашел в квартиру и обнаружил там копию протокола изъятия компьютерной техники и телефонов. На документе не видно ни имен, проводивших обыск, ни на каком основании изъяли технику.

Где находится сам журналист, по-прежнему неизвестно.

Напомним, жена Игоря Ильяша Екатерина Андреева — фигурант уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 20 января 2021 года.

Правозащитники признали Екатерину Андрееву политической заключенной.
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