Пропал журналист Игорь Ильяш - несколько часов не выходит на связь

В Минске уже несколько часов не выходит на связь журналист Игорь Ильяш. Об этом сообщает tut.by





Телефоны Ильяша отключены, он не пришел на ранее оговоренную встречу. Коллеги приехали к квартире, где Игорь проживает с Екатериной, двери им никто не открыл.





Приехавший брат журналиста зашел в квартиру и обнаружил там копию протокола изъятия компьютерной техники и телефонов. На документе не видно ни имен, проводивших обыск, ни на каком основании изъяли технику.





Где находится сам журналист, по-прежнему неизвестно.





Напомним, жена Игоря Ильяша Екатерина Андреева — фигурант уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 20 января 2021 года.





Правозащитники признали Екатерину Андрееву политической заключенной.



