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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

ZUBR запустила проект по контролю за судебной системой

Платформа ZUBR совместно с правозащитной организацией Human Constanta создали проект «Гражданский контроль судебной системы».

 «Гражданский контроль» будет собирать информацию и статистику про суды над задержанными в ходе мирных акций протеста. Информация собирается из открытых источников и напрямую — от потерпевших по статьям за массовые беспорядки. На сайте проекта представлена интерактивная карта белорусских судов с текущей статистикой, пишет dev.by

Создатели проекта приглашают делиться историями, связанными с деятельностью судов, в Telegram.   
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