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Модель Дурицкая рассказала о первых минутах после убийства Немцова

Украинская модель Анна Дурицкая рассказала о первых минутах после убийства политика Бориса Немцова в центре Москвы. Интервью опубликовано на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.


Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

По словам Дурицкой, которая оказалась рядом в момент убийства, Немцов скончался сразу после выстрела. «Борис умер сразу. Водитель снегоуборочной машины просто стоял у машины и курил. Я вызвала скорую. Рядом с Борисом был человек, который его рассматривал, смотрел его телефон, он не говорил со мной. Все эти люди были безразличны», — сказала она.

Модель заявила, что в Киеве ее встречали сотрудники Службы безопасности Украины, пишет lenta.ru

Также Дурицкая подтвердила, что после смерти Немцова стала владелицей четырех элитных квартир в украинской столице. Она пообещала написать мемуары о своих отношениях с политиком и призналась, что до сих пор не чувствует себя в безопасности.

В январе 2016 года в Следственном комитете (СКР) сообщили о раскрытии дела Немцова. Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, предъявлено Зауру Дадаеву, его сообщникам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск возможный организатор убийства Руслан Мухудинов.

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте.
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