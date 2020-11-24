"Это нельзя смотреть, слушать, читать. Дело не в том, что оно плохо сделано, плохо выглядит, плохо читается, не имеет ценности. Это и так ясно: ну, не умеют и не умеют. Не умеют цивилизованно бороться с оппонентами, так начинают ругаться. Оскорблять. Красиво насмехаться не получается — постоянно ругательство и оскорбления. Так по-колхозному, грязно, ванюче, мерзко.









Как с ними сотрудничают операторы, звукачи, монтажисты, иллюстраторы, дизайнеры? Зачем? Не понимаю", — написал музыкант в своём аккаунте в Фейсбуке.











