Иди и не смотри! Лявон Вольский о госпропаганде: "Это нельзя смотреть, слушать, читать"
Музыкант Лявон Вольский возмутился пропагандой, которая льётся на белорусов с государственного телевидения.
"Это нельзя смотреть, слушать, читать. Дело не в том, что оно плохо сделано, плохо выглядит, плохо читается, не имеет ценности. Это и так ясно: ну, не умеют и не умеют. Не умеют цивилизованно бороться с оппонентами, так начинают ругаться. Оскорблять. Красиво насмехаться не получается — постоянно ругательство и оскорбления. Так по-колхозному, грязно, ванюче, мерзко.
Как с ними сотрудничают операторы, звукачи, монтажисты, иллюстраторы, дизайнеры? Зачем? Не понимаю", — написал музыкант в своём аккаунте в Фейсбуке.
20:02 24/11/2020
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