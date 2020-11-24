"Журналисты Беларуси - герои". Тихановская обратилась к независимым журналистам
Светлана Тихановская обратилась к независимым журналистам Беларуси. "Масштабы репрессий в отношении журналистов ужасающие, — говорит она. — ...Практически все корреспонденты зарубежных изданий лишены аккредитации".
Тихановская озвучила печальную статистику преследования журналистов в нашей стране в последние месяцы. Десятки их побывали за решёткой, ещё 17 человек продолжают там находиться. Во вторник стало известно, что задержанные журналистки Екатерина Борисевич, Екатерина Андреева и Дарья Чулцова признаны политзаключёнными.
"Даже на войне жилет с надписью "Пресса" является неприкосновенным, — продолжает Светлана Тихановская. — Журналистов, как и медиков, не трогают в самых горячих точках мира. Но только не в Беларуси, потому что этому режиму не нужна честная журналистика", пишет euroradio.fm
19:49 24/11/2020
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