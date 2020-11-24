Искусство в маске. Студенты рисуют милиционера, который дежурит в Академии искусств
В понедельник в БГАИ поставили дежурить милиционера, но студенты не растерялись и начали его рисовать.
Сегодня он позировал, пока те продолжали его рисовать, и даже просил сфотографировать рисунки, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Однако на перерыве к студентам вышел какой-то мужчина, взял у милиционера камеру и начал их снимать, пишет gazetaby.com
19:33 24/11/2020
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