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Нелюди: направлено в суд уголовное дело об истязании и убийстве малолетнего

Генпрокуратура завершила предварительное расследование и направила в суд уголовное дело об истязании и убийстве малолетнего, сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры во вторник.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об истязании и убийстве ребенка
Генпрокуратура завершила предварительное расследование и направила в суд уголовное дело об истязании и убийстве малолетнего, сообщили interfax.by в отделе информации Генеральной прокуратуры во вторник.

"Генеральная прокуратура завершила предварительное расследование и направила для рассмотрения в Минский городской суд уголовное дело в отношении иностранного гражданина Т., 1987 года рождения, женатого, не работающего, ранее несудимого, которому инкриминированы истязание заведомо малолетних пасынка Д. и падчерицы А., 2013 и 2012 года рождения, а также убийство Д.", - говорится в сообщении  на официальном сайте ведомства.


Согласно материалам дела, обвиняемый, испытывая личную неприязнь к названным детям, создавал вредные для их здоровья условия, вызывающие особые физические и психические страдания, многократно избивал их, нанося удары по разным частям тела, в том числе жизненно важные, причиняя легкие телесные повреждения. "В момент противоправных деяний он знал, что дети находились в зависимом от него положении, не могли в силу своего возраста и физического состояния оказать ему сопротивление", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Он же 22 мая 2020 года на почве личных неприязненных отношений с особой жестокостью нанес своему пасынку не менее 15 ударов руками и ногами. В результате полученных тяжких телесных повреждений мальчик скончался от травматического шока на месте происшествия. Преступление совершено в присутствии родной сестры погибшего.

Действия обвиняемого квалифицированы по пунктам 2 и 6 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, в беспомощном состоянии, с особой жестокостью), а также по ч.2 ст.154 УК (истязание). В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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