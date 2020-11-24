Прокопьев о Шакуте и Баскове: Поздравляю с повышением!





В нем он обращается к главе ФХБ Дмитрию Баскову и многократному чемпиону мира по муайтай Дмитрию Шакуте. Этих двух связывают с избиением вечером 11 ноября 31-летнего жителя «Площади Перемен» Романа Бондаренко, которого привезли в коме из Центрального РУВД в минскую больницу скорой помощи, где он умер 12 ноября.





Ролик длится чуть более пяти минут. Прокопьев рассказывает, как Шакута и Басков выслуживаются перед Лукашенко. Первый, например, еще в середине июля записал короткое видео, в котором вызвал на бой Прокопьева, вызвавшего, в свою очередь, на бой Лукашенко.





Второй же действует иными способами. «Дима Басков другой, — считает ресторатор. — Он позер, нарцисс, ухаживает за стрижечкой, загорает в солярии». По мнению Прокопьева, Басков пробился в ближайшее окружение Лукашенко через тренерство его младшего сына Коли.





Ресторатор убежден, что шаткое положение Лукашенко привело к новому статусу: они теперь не "решалы". Прокопьев пророчит обоим Дмитриям суд.





Посмотреть ролик — в нем, кроме прочего, звучат и новые подробности убийства Романа Бондаренко — можно на ютуб-канале Вадима Прокопьева.