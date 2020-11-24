Мининформ Беларуси настаивает на лишении tut.by лицензии СМИ





Такое решение на заседании 24 ноября в Экономическом суде Минска принял судья Иван Мойсейчик.





Представитель госоргана настаивает на ранее выдвинутых требованиях, говорит, что недостоверная информация могла нанести вред государственным и общественным интересам, было нарушено конституционное право граждан на получение правдивой информации о деятельности госорганов. В суде прозвучали общие формулировки, без конкретизации, про какой вред идет речь, передает само издание.





Представляющий интересы «ТУТ БАЙ МЕДИА» адвокат Сергей Зикрацкий с исковыми требованиями не согласился. Юридическую поддержку в формировании правовой позиции tut.by также оказывает команда юридической фирмы «Алейников и Партнеры» в составе старших юристов Анны Цымбалист и Ксаны Сидорук.





Интересы Мининформа представляет адвокат и партнер адвокатского бюро «Принципиал» Татьяна Шпилевская.





Начиная с 7 августа 2020 года tut.by получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».





Потерять статус СМИ можно после вынесения двух и более письменных предупреждений в течение года.