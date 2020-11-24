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Врачи БСМП провели акцию солидарности с арестованным за правду коллегой

Врачи БСМП провели акцию солидарности с задержанным коллегой — медиком, опровергнувшим версию властей, что во время потасовки на «Площади Перемен» Роман Бондаренко был пьян.

В руках врачи держали белые листы бумаги, на короых было написано "0%" - столько было алкоголя в крови у поступившего в больницу из Центрального РУВД в состоянии  комы Романа Бондаренко
"Белорусский партизан"
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