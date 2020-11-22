COVID-19 в Беларуси: проверено на себе

Журналист Павлюк Быковский и военный аналитик Егор Лебядок в рамках проекта «COVID-19 в Беларуси: ищем решение» форума ePramova и сайта « Наше мнение » говорят об условиях лечения в Беларуси (Лебедок недавно переболел и выступает в качестве недавнего пациента), есть ли понимание ситуации у белорусов и у властей, стоит ли получше напугать угрозой инфекции. Лебедок ратует за хорошее информирование и коллективная ответственность жителей Беларуси.





П.Б.: Вы столкнулись с коронавирусом лично. Как вы можете охарактеризовать инфраструктуру, с которой столкнулись? С одной стороны, вы попали на обследование. С другой – вас лечили. Как это выглядит ан практике?





Е.Л.: Как только появились симптомы, сначала вызвал врача на дом. Который выписал больничный. Предварительный диагноз поставлен – острое респираторное заболевание. Через три дня пошел на прием уже непосредственно в больницу: симптоматика не снималась, температура 38.5 не спадала.





Два моих друга уже заразились коронавирусом, поэтому с большой долей вероятности COVID-19 просматривался и у меня. Мне предложили сдать кровь из вены и пройти тест (это произошло на 6-й день с момента заражения и на 4-й с момента заболевания)…





П.Б.: И анализ крови показал…





Е.Л.: Анализ крови ничего не показал. Мне снова предложили больничный, сначала предложили пройти рентген, хотя более желательно пройти КТ как более достоверный. Записался на КТ; на тот момент стало понятно, что у меня уже начинается воспаление легких, а не просто COVID-19: температура подпрыгнула до 39-39.9, начался не кашель, а спазмы.





КТ показало двустороннее воспаление средней тяжести – в тот же день меня сразу госпитализировали. В Смлолевичах тогда не было оборудовано коронавирусное отделение (появилось через неделю-две после меня), поэтому меня отправили в минский областной туберкулезный диспансер, где в течение 15 дней и проходил лечение.





Условия пребывания-проживания там не лучшие (скептически смеется), но врачи профессиональные, которые лечили коронавирусную инфекцию еще с весны. Врачи, медсестры, весь медперсонал там высококвалифицированный – всем спасибо, равно как и не было проблем с медикаментами, которые прописывали. Остальное – терпимо.





П.Б.: Больница – не санаторий.





Е.Л.: Надо учесть, что это противотуберкулезный диспансер, контингент которого не очень требовательный, поэтому и финансирование шло не в первую очередь.





П.Б.: Если оценивать лечение, то все было сделано профессионально, на ваш взгляд? Как вы воспринимали ситуацию с распространением инфекции.





Е.Л.: Заразился я на охоте, среди друзей, в небольшой кампании. Кто-то подхватил коронавирус, хотя симптомов еще не было. Это серьезное заболевание, вор всяком случае, для пожилых людей, хотя совсем недавно умер мой ровесник.





П.Б.: Вы могли предполагать, что выход на охоту может быть небезопасным? Могли поберечься?





Е.Л.: Конечно же. Но, судя по всему, мы заразились во время поездки в машине. Сидели плотно друг возле друга. Болезнь – следствие нарушение мер безопасности, которые в принципе известны.





П.Б.: Сейчас в Минске и во многих других городах Беларуси ввели масочный режим. Но можно заметить, что многие люди так и не носят медицинские маски в общественных местах.





Е.Л.: Проблема борьбы с коронавирусом, как и борьбы с любой другой эпидемией, не только в методах борьбы, но и в информационном обеспечении. Можно избрать любую модель (шведский вариант, который предполагал выработку коллективного иммунитета, или жесткий карантин), но все они не дадут результата при плохом информировании населения.





Вот и в нашем случае точно так: все, думаю, помнят «коронапсихоз»; что люди слышат по телевидению – так и относятся. Собственно говоря, такие люди и болеют коронавирусом. Знаю двоих пациентов, которые попустительски относились к инфекции и которые достаточно тяжело болели, учитывая наличие сахарного диабета.





Кто думает, читает внешнюю прессу, особенно научную, те понимают угрозы заболевания, да, она не настолько катастрофична для народа, но она имеет последствия в первую очередь для людей пожилого возраста.





Со мной лежали как диабетики, так и люди спортивного вида, достаточно молодые, лично я выпал из жизни на 23 дня. Без воспаления легких человек может болеть немного меньше, скажем, 10 дней. Но в любом случае это сказывается на экономике. А нынешняя волна коронавируса, судя по моему окружению, более масштабная, чем нынешней весной.





П.Б.: А если напугать людей: опасно для жизни, не выходите из дома! Как в Москве весной?





Е.Л.: На самом деле человек такое существо, которого страх в голове может держать взаперти около двух недель, да и то при сильной угрозе жизни. Лучший способ – воспитание коллективной ответственности. В этом смысле показателен пример Китая: там карантин держался не за счет диктата, как в авторитарном режиме, китайцев в аэропорту масках я видел еще в 2014 году.





У них проблема решалась за счет коллективной ответственности, все держалось на понимании, что я отвечаю за другого, поэтому одеваю маску.





Белорусская концепция маски подразумевает защиту себя, хотя на самом деле, одевая маску, ты защищаешь других от себя. Маска работает на предотвращение распространения, а не от заражения.





Понятно, что коллективная ответственность за день-два не сформируется, нужно длительная государственная политика по ее формированию. Когда коллективная ответственность отсутствует, тогда любые методы будут плохо работать.





П.Б.: Таким образом, медицина в Беларуси на высоком уровне, во всяком случае, так утверждает пациент Егор Лебедок. Сервисы можно характеризовать как хорошие или плохие, но с ним можно жить.





А если говорить в целом про проблему COVID-19, то ее решением выглядит хорошее информирование и коллективная ответственность. И вот тут мы можем обратиться к опыту Китая, во всяком случае, в этой сфере.





Следует отметить, что Егор Лебядок столкнулся с беларусской системой здравоохранения в связи с заболеванием COVID-19 практически месяц назад и уже тогда ему предложили вместо ПРЦ-теста анализ крови и рентген вместо КТ.





Сейчас же ситуация с рапространением коронавирусной инфекции в стране гораздо хуже, если не сказать, что уже критическая.





Вот как описывают ситуацию по состоянию на 22 ноября "Белые халаты"





"Глядя на ситуацию с COVID-19 в контексте служб СМП (Скорой медпомощи) г. Минска, можно предрекать скорый коллапс «Скорых».

На подстанциях много заболевших сотрудников, они находятся на больничных листах. Остальные фельдшера и врачи работают даже не на 2 ставки: они уже просто не считают объём своей нагрузки.

Свободных мест в «короновирусных» стационарах нет. Отдел госпитализации "настоятельно рекомендует" оставлять пневмонии дома. Даже с дыхательной недостаточностью и Sp O2 88% (уровень кислорода - для нормальной жизнедеятельность 88% - это очень мало). Разумеется, все приказы поступают в устном формате.

По данным на 22.11.2020, общее число вызовов СМП с начала месяца перевалило за 100 тыс, против обычных 50-60 тысяч вызовов за месяц в сезонные эпидемии. Абсолютное большинство вызовов - по поводу повышения температуры и затруднённого дыхания.

В сравнении с первой волной COVID, сейчас тяжёлых пациентов в разы больше. Медицинским работникам на некоторых подстанциях в полном объёме (респиратор, комбинезон, защитный экран) выдают СИЗ только на подтвержденный COVID, на "обычные" же температуры выдаются хирургический халат и обычную маску. Пациенты ждут «скорую» по 5-6 часов. В пересменке могут остаться «висеть» более 70 необработанных, находящихся в листе ожидания, вызовов, которые, в дополнение к тем, которые ещё поступят, перейдут следующей смене.

В регионах ситуация не лучше: в г.Молодечно, Минской области пациентов с COVID-19 также чрезвычайно много и экстреннные службы работают на пределе сил.

Условия работы бригад, которые выезжают на вызова по COVID, могут шокировать: - “грязные бригады" переодеваются НА УЛИЦЕ!

- в любую погоду: снег, дождь, ветер, мороз, - врачи, фельдшера, водители меняют одежду вне стен подстанции.











