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"Суд" оценил "оскорбление" милицейского чиновника почти в $3500

В Солигорске состоялся суд по делу об "оскорблении" милицейского чиновника


Обвиняемый – парень из Солигорска Роман Маскадыня, а потерпевший – один из руководителей солигорской милиции Сергей Соловей.

По словам Романа, ему присудили 5100 рублей штрафа и еще 2000 рублей за возмещение морального ущерба. К тому же, у парня изъяли мобильный телефон как "средство совершения преступления". Судебное заседание проходило в Солигорском РОВД.

Напомним суть дела: в июне, во время одной из предвыборных акций, задерживали участников. Солигорчанин абсолютно законно был возмущен работой милиционеров и написал рассерженный комментарий под постом в одной из групп во «ВКонтакте».

Но на него завели уголовное дело по статье 369 УК РБ («Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей») - наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Источник: lider-press.by
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