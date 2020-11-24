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Минздрав: В медицинском образовании Беларуси вводится резидентура

Минздрав Беларуси намерен планирует внести изменения в медицинское образование через введение резидентуры.


Об этом сегодня сообщил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«… в белорусском медицинском образовании грядут изменения - вводится резидентура. Она заменит клиническую ординатуру и позволит изменять профиль медицинской специальности для реализации имеющегося профессионального потенциала медицинского работника. Применение резидентуры позволит осуществить переход на 2-3 годичную профессиональную подготовку по освоению высокотехнологичных вмешательств», - сообщил Пиневич.

Он пояснил, что сейчас приобретение узкой специализации возможно только через интернатуру или переподготовку.

«После введения изменений в последипломную подготовку получить право практической деятельности по узким специальностям можно будет, лишь закончив резидентуру»- уточнил Пиневич.

Организацией подготовки в резидентуре специалистов по узким высокотехнологичным специальностям будет заниматься БелМАПО.
АФН
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