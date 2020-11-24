Школьники пели на перемене песни: На них завели дело по статье 23.34





В гимназии № 4 дети пели на переменах песни из репертуара Лявона Вольского, групп «Ляпис Трубецкой», Brutto. После очередного их флэшмоба многодетный отец Андрей Осипенко, дети которого также здесь учатся, пришел во двор гимназии с плакатом «Дети, вы невероятные!»





Кто-то вызвал милицию, Осипенко задержали и посадили на 15 суток — за участие в несанкционированном мероприятии. 30 октября 150 родителей пришли к гимназии и потребовали от директора объяснений, почему в гимназию вызывают милицию, которая пугает детей.





После задержания Андрея Осипенко дети начали выходить с чистыми листами бумаги, рассказал радио «Свобода» отец одного из гимназистов.





— Дети его поддержали — начали выходить на переменах с чистыми листами бумаги. А заместитель директора по воспитательной работе Ольга Кулинкович написала заявление в милицию, мол, внутри гимназии на перемене в присутствии учителей проводится несанкционированное массовое мероприятие, — говорит отец учащегося гимназии.





Сейчас на несовершеннолетних детей заводят административные дела по статье 23.34 КоАП. Сначала родителей вместе с детьми вызывают на «совет профилактики» в гимназию, а потом в комиссию по делам несовершеннолетних. Отец гимназиста рассказал, что его и родителей еще 9 школьников уже вызвали сначала на заседание профилактического совета, а потом — в милицию.





Детям выносят выговоры. И на всех несовершеннолетних детей в милиции есть заявления по статье 23.34. Дети несовершеннолетние, милиция не может их привлечь к ответственности, поэтому протоколы оформляют на родителей — якобы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.





— На нас такой протокол оформили, и мы уже давали показания подполковнику милиции. В моем протоколе указано, кто написал заявление: Ольга Кулинкович, завуч по воспитательной работе, — утверждает отец.





Семья уже нашла адвоката, собирает характеристики на сына. Сейчас комиссия по делам несовершеннолетних будет принимать решение, родителей могут оштрафовать.









Он утверждает, что дети все понимают. А на профилактическом совете говорили, что возмущаются другие родители.





— Профилактический совет ссылается на каких-то анонимных родителей, которым не нравится, что дети в гимназии поют. Там были такие удивительные формулировки: «Дети приходят из гимназии и задают нам неудобные вопросы». Якобы наши «испорченные» дети влияют на «харошых», — добавляет мужчина.





И вспоминает свое детство, когда на учет в комиссию по делам несовершеннолетних ставили, «если кто-то кого-то порезал ножом, клея нанюхался или что-то украл».





— А здесь ставят на учет за песни под гитару. Как можно писать заявление в милицию на детей, которые пели в гимназии под присмотром учителей? — возмущается отец гимназиста.





На 24 ноября в минской гимназии №4 предназначен уже второй «совет профилактики», куда пригласили 17 родителей с детьми, а также представителей комиссии по делам несовершеннолетних.





Заместитель директора по воспитательной работе Ольга Кулинкович отказалась объяснять, почему на переменах в гимназии нельзя петь. Раздраженно ответила, что «все вопросы нужно адресовать директору гимназии Андрею Гоцману». И все же добавила:





— Есть закон, есть правила внутреннего распорядка: для чего урок, для чего перерыв. На переменах нельзя детям собираться — вы что, не знаете, что сейчас коронавирус? У нас в гимназии в этом году не было ни одного концерта, ни одного мероприятия. Я ничего вам объяснять не буду, я не обязана вам объяснять! — сказала Ольга Николаевна и прекратила разговор.





Директор гимназии постоянно занят, как ответили в приемной.