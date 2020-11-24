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ВОЗ допустила существование нескольких «нулевых пациентов» с COVID-19

Коронавирусной инфекцией первыми в мире могли заболеть сразу несколько человек, которые заразились от разных носителей. Об этом заявил на брифингедиректор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.


«Может быть больше, чем единственный „нулевой“ случай. Это может быть человек, но это может быть еще и животное», — сказал он.

Райан отметил, что не исключено наличие у вируса «промежуточного хозяина».

Представитель ВОЗ пояснил, что сейчас важно установить, каким образом вирус смог «прорвать барьер» между человеком и животным. Если он при этом может распространяться среди зверей, это чревато приростом заболевших среди людей. «Совсем недавно мы уже наблюдали такую проблему, когда вирус начал передаваться от норок к человеку», — указал Райан.

Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, передавал, что первый человек, заразившийся коронавирусной инфекцией, работал в одной из лабораторий китайского Уханя.

Собеседники телеканала отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей в городе. Версию с тем, что первый зараженный появился на рынке морепродуктов, источники телеканала опровергли, заявив, что ее использовали, чтобы замаскировать вину лаборатории. ВОЗ и власти Китая неоднократно заявляли, что коронавирус SARS-CoV-2 не имеет признаков искусственного происхождения.

Всего в мире на 20 ноября, по данным ВОЗ, с начала пандемии коронавирусом заразились более 57 млн человек. Согласно статистике американского Университета Джонса Хопкинса, который обновляет информацию в реальном времени, число зараженных уже перевалило за 58 млн.
РБК
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