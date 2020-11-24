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Цифра дня. Сколько разрешений на въезд по гуманитарным основаниям выдала Литва белорусам

Литовское МВД озвучило свежие данные.


В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 653 белорусским гражданам, сообщает Delfi.lt со ссылкой на литовское Министерство внутренних дел.

Из этих лиц 246 уже в Литве, 53 попросили убежище. Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранцев в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.

Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции, паноминает литовский портал.
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