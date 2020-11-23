Алану Гебремариам перевели на "Володарку"
Об этом пишет в своём аккаунте в Твиттере незарегистрированное Объединение белорусских студентов. Ранее девушка находилась в СИЗО КГБ.
Алану Гебремариам, которая является представительницей Светланы Тихановской по делам молодёжи и студентов, задержали 12 ноября. Она проходит подозреваемой по уголовному делу о "массовых беспорядках" (ч. 1 ст. 342 УК). Мерой пресечения ей избран арест на два месяца.
Правозащитники признали Гебремарием и ещё четырёх задержанных активистов ЗБС политзаключёнными.
21:43 23/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение