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Белорус-магистрант Университета Огайо просит помочь с диссертацией, поучаствовав в опросе

Белорус, учащийся в магистратуре Университета Огайо, обратился к соотечественникам за помощью в написании диссертации, поучаствовав в анонимном опросе.

Тема исследования: "Общественное восприятие рисков, связанных с изменением климата, в Беларуси", пишет interfax.by

"Цель этого проекта – изучить мнения и взгляды на проблему изменения климата в Беларуси, а также исследовать факторы, влияющие на такие убеждения. Исследование проводится в виде онлайн-опроса. Здесь нет правильных или неправильных ответов – нам интересно ваше мнение", - пишет Владислав Ковалевский. 

Поучаствовать в опросе можно на сайте американского университета. Участие анонимное, занимает не больше 15 минут.
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