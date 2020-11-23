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Для тех, кто в курсе: показаны внутренности новых компьютеров Apple

Ключевым различием между новой и старой моделью MacBook Air является отсутствие вентилятора. Об этом рассказали специалисты iFixit, отчет о демонтаже ноутбуков Apple доступен на сайте сообщества.


Фото: ifixit.com

Энтузиасты разобрали новые компьютеры MacBook Pro и Air на базе процессора M1 и сравнили их с ноутбуками на базе Intel. Авторы обзора показали внутренние компоненты девайсов и отметили, что новый MacBook Air отличается от старого, который был представлен в начале 2020 года, отсутствием вентилятора. Эксперты позитивно оценили отказ от кулера в связи с тем, что новый компьютер имеет меньше подвижных частей, которые в будущем могут выйти из строя. «Время от времени нужно будет менять термопасту, вот и все», — говорится в описании девайса.

После того, как специалисты разобрали MacBook Pro, они заявили, что тот практически ничем не отличается от предыдущего устройства серии. «Новый компьютер выглядит настолько знакомым изнутри, что нам пришлось перепроверить, не купили ли мы случайно старую модель», — пошутили авторы. Энтузиасты подчеркнули, что визуально система охлаждения MacBook Pro на M1 очень похожа на систему охлаждения ноутбуков Apple на базе процессоров Intel: «Ничего особенного, просто медная трубка, отводящая тепло от процессора к небольшому радиатору».

Также при демонтаже компонентов актуальных MacBook Pro специалисты заметили, что Apple внедрила новые модули памяти. Они напоминают соответствующие компоненты у планшетов iPad. В заключении эксперты заявили, что плашки оперативной и встроенной памяти распаяны на материнской плате, что не делает невозможным самостоятельный апгрейд ноутбука.

Компьютеры Apple на базе собственного процессора M1 были представлены на презентации 10 ноября. Компания показала ноутбуки MacBook Pro и Air и стационарный компьютер Mac mini, стоимость которых начинается c 130, 100 и 75 тысяч рублей соответственно.
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