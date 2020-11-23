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Прыжок на месте - попытка к бегству? Жильцам показали новый договор: «пропаганду» нельзя ни на балкон, ни в квартиру

Читатель dev.by сообщает, что в одном из домов, который обслуживает ГП «Домэнергосервис», жильцам пришла бумага: необходимо подписать новый типовый договор.

Прыжок на месте - попытка к бегству? Жильцам показали новый договор: «пропаганду» нельзя ни на балкон, ни в квартиру
В нём — обновлённый пункт. Он запрещает вывешивать плакаты, листовки и прочую «пропагандистскую информацию» в том числе внутри жилого помещения. При этом часть жилья — льготное. В доме также живёт много айтишников.

— Мы на районе не остались в стороне от демонстрации солидарности. В частности — вывешивали бчб-символику, — рассказывает читатель Сергей, специалист по тестированию. — К нам никто не приезжал её снимать, но на днях в почтовые ящики кинули такой документ:


В нём написано, что всем нужно явиться в расчётно-справочный центр с целым пакетом документов: паспорт, копия договора, справка с места работы и проч., чтобы переподписать договор. В дворовом чате это требование жильцы восприняли негативно: чтобы собрать все справки и бумажки, нужно много поездить по разным инстанциям, и это в разгар ковида.

Ещё больше скепсиса появилось, когда мы увидели, что же поменялось в договоре — пункт в дополнительных условиях: «наниматель и проживающие совместно с ним граждане не вправе размещать в жилом помещении, а также на окнах, внутри балкона, лоджии и за их пределами, в местах общего пользования, на фасаде жилого дома любого рода рекламную, пропагандистскую и иную информацию, а также конструктивные элементы для её крепления и размещения». 


Общее мнение у жителей (сужу по чатам) сложилось такое:

письмо от ГП «Домэнергосервис»  — всего лишь просьба;
это компании нужно, чтобы люди что-то переподписывали, пусть их сотрудники сами приходят и просят, сами собирают справки. Сами разговаривают с людьми лично;
постановление о переподписании было в июле, а прислали письмо только сейчас и требуют за неделю всё сделать.
Я решил документ не переподписывать. Судя по чату, так решили многие жильцы. Оставим наши флаги висеть на окнах и балконах. Посмотрим, как сложится дальше и будут ли последствия для менее защищённых групп населения. Надеюсь, ГП «Домэнергосервис» до этого не опустится. 

Организация «Домэнергосервис» (бывшее ЖРЭУ Первомайского района) прокомментировала ситуацию для Onliner:

— Это не связано с новым пунктом. С января текущего года вступил в законную силу новый жилищный кодекс. Жилые помещения коммерческого использования переименовали в арендное жильё. Постановлением совета министров утверждена новая форма типового договора найма. В этом же постановлении указана необходимость приведения всех договоров найма в соответствии с действующей редакцией. 

— В чём смысл нового пункта, если размещение флагов и рекламных плакатов на фасадах зданий, окнах и балконах и так регулируется законодательством? Многим это показалось странным. 

— К сожалению, не все понимают, что нельзя нарушать целостность фасада, нельзя развешивать рекламу на оконных блоках. Мы сталкиваемся с вопросами и жалобами других жильцов. В связи с возникающими конфликтными ситуациями наймодателем решено дополнить договор этим пунктом.

Когда-то мы уже практиковали подобное, а теперь решили вернуться к этому, потому что не все читают законодательство и не всегда понимают, что так делать нельзя.

— Вы как-то будете проверять, не нарушает ли наниматель договор в части нового пункта? Если вы флаг на балконе найдете, не будете договор заключать? 

— Мы перезаключаем договоры найма со всеми, мы обязаны это делать. 

— То есть проверять не будете? 

— Нет, это просто напоминание, можно сказать. 

На вопрос, разве теперь могут наказать за магнитик на холодильнике, специалисты «Домэнергосервис» по телефону ответить не смогли.
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