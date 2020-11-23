Задержанный врач больницы скорой медицинской помощи, которого Генпрокуратура подозревает в предоставлении медицинской тайны, находится в СИЗО КГБ.





Его жена Наталья рассказала Радыё Свабода подробности задержания. По ее словам, пребывание под стражей врача продлили и разрешили передать ему передачи. Муж Натальи работает анестезиологом-реаниматологом в больнице скорой медицинской помощи. Он доктор высшей категории, ему 36 лет. Наталья тоже врач, они имеют троих детей. Семья живет в Пуховичском районе.





Жена врача Наталья рассказала, что 19 ноября в их доме пятеро сотрудников и понятых провели обыск, забрали компьютер и ее телефон. Наталья сказала, что когда возвращалась с работы, муж не отвечал на звонки.





«Раньше мы встречались в электричке, он ехал из Минска, а я из Руденска. Если нет, то он звонил, договаривались, кто будет забирать детей. Когда он не ответил по телефону, я поняла, что что-то произошло, и поехала домой. Когда я подошла к дому, мне сразу позвонили, сказали, что муж рядом, его задержали. Потом дали трубку мужу, он успел сказать “Не переживай, может, сегодня отпустят». В это время в дверь постучали, ребенок побежал открывать, а я сказала ему: „Погоди“», — говорит Наталья.





Когда забирали телефон у Натальи, она сразу его разблокировала и просила, чтобы его ей оставили, так как ребенок еще не вернулся из школы.





«Сказали, чтобы кто-то забрал ребенка из школы, я попросила свекровь. Но без связи мне было бы сложно, так как живу в 20 километрах от работы, дети ходят в школу. Но телефон у меня забрали и до сих пор не отдали, — говорит Наталья. — Пришлось купить новый, помогли друзья и коллеги, так как на тот момент денег не было: карточка осталась у мужа».Наталья сказала, что после обыска забрали также 50 долларов, которые нашли в доме.

«Мы открытые люди. Что искали, я не поняла, потому что искали везде. Забрали небольшую сумму денег, 50 долларов, больше валюты не было. Мы их решили не менять, это были деньги со дня рождения ребенка», — говорит Наталья.

Наталья благодарит за поддержку и солидарность коллег, однокурсников и знакомых.

Напомним, что 19 ноября Генпрокуратура сообщила, что возбудила уголовное дело против врача больницы скорой медицинской помощи и другого лица на основании ч. 3 ст. По ст. 178 УК (разглашение медицинской тайны, повлекшее тяжкие последствия). По словам Генпрокуратуры «умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса, которому сообщил сведения о результатах медицинского осмотра Романа Бондаренко».





«Тем самым он выдал медицинскую тайну, при этом дал недостоверную информацию, — заявили в Генпрокуратуре. — Действия указанных лиц повлекли за собой тяжелые последствия, которые проявились в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям». Журналистку TUT.BY Екатерину Борисевич, которая была автором статьи, где говорилось, что в крови погибшего Романа Бондаренко не было алкоголя, оставили в СИЗО КГБ до предъявления обвинения. Екатерина проходит подозреваемой по той же ч. 3 ст. 178 УК. Ее задержали 19 ноября. Уголовное дело начала Генпрокуратура.



