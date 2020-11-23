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Судья Александр Бричков признал избитого Домрачева виновным. А сестра-"героиня" пусть трусливо молчит дальше

Избитого во время задержания брата Дарьи Домрачевой еще и оштрафовали - на 540 рублей (20 базовых).

23 ноября дело Никиту Домрачева рассматривалось в суде Фрунзенского района. Сам Никита в суде не присутствовал из-за последствий избиения.

Судья Александр Бричков посчитал архитектора "виновным" в участии в массовом мероприятии, передает @euroradio.

Напомним, Домрачев был задержан во время Марша достоинства в воскресенье 11 октября. Он ехал по набережной Свислочи — по его словам, проведать мать. Домрачева скинули с велосипеда и сильно избили. Из РУВД его забрала скорая.

Позже Никита Домрачев рассказывал, что на голову наложили три шва. "Также побои на всем теле от дубинок", - говорил он.
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