



Первому мужчине инкриминированы приготовление к организации массовых беспорядков и публичное оскорбление "президента". Второму — иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках.





«Обвиняемый с июня по 9 августа 2020 года в Кореличах, Новогрудке, Дятловском и Лидском районах провел ряд встреч для подбора и подготовки участников незаконных массовых мероприятий. В ходе таких встреч он сообщал о планировании на 10 августа 2020 года акций по:





- повреждению и уничтожению имущества, включая поджог зданий и служебных транспортных средств ОВД Новогрудского и Кореличского райисполкомов;





- сопротивлению представителям власти с использованием „коктейлей Молотова“ и бензопил;





- блокировке спиленными деревьями автодороги Кореличи — Новогрудок», утверждает Генпрокуратура.





Довести свой умысел до конца мужчина не смог, поскольку 7 августа 2020 года "правоохранительные органы выфявили и пресекли его противоправную деятельность", сообщают в прокуратуре.





«Он же 14 августа 2020 года в сети интернет, одном из чатов мессенджера Viber, разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес "президента" Республики Беларусь и негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме», — заключают в ведомстве.





Информация о втором фигуранте дела.





«На встречах по вопросам организации массовых беспорядков доводил информацию о возможности использовать отрезки арматуры и телескопические дубинки, чтобы оказать сопротивление представителям власти и применить к ним насилие.





Предложил их приобрести. После чего продемонстрировал, как необходимо обращаться с такой дубинкой. Проинформировал об источниках финансирования, а также лицах, готовых провоцировать массовые беспорядки, участвовать в них, оказать материальную поддержку», - утверждает в сообщении Генпрокуратувы





Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.