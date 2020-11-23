Жителя Новогрудка обвинили в "оскорблении" Лукашенко в Viber - скоро суд
Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Новогрудка. Суть предъявленных обвинений — приготовление к массовым беспорядкам и публичное оскорбление "президента".
Первому мужчине инкриминированы приготовление к организации массовых беспорядков и публичное оскорбление "президента". Второму — иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках.
«Обвиняемый с июня по 9 августа 2020 года в Кореличах, Новогрудке, Дятловском и Лидском районах провел ряд встреч для подбора и подготовки участников незаконных массовых мероприятий. В ходе таких встреч он сообщал о планировании на 10 августа 2020 года акций по:
- повреждению и уничтожению имущества, включая поджог зданий и служебных транспортных средств ОВД Новогрудского и Кореличского райисполкомов;
- сопротивлению представителям власти с использованием „коктейлей Молотова“ и бензопил;
- блокировке спиленными деревьями автодороги Кореличи — Новогрудок», утверждает Генпрокуратура.
Довести свой умысел до конца мужчина не смог, поскольку 7 августа 2020 года "правоохранительные органы выфявили и пресекли его противоправную деятельность", сообщают в прокуратуре.
«Он же 14 августа 2020 года в сети интернет, одном из чатов мессенджера Viber, разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес "президента" Республики Беларусь и негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме», — заключают в ведомстве.
Информация о втором фигуранте дела.
«На встречах по вопросам организации массовых беспорядков доводил информацию о возможности использовать отрезки арматуры и телескопические дубинки, чтобы оказать сопротивление представителям власти и применить к ним насилие.
Предложил их приобрести. После чего продемонстрировал, как необходимо обращаться с такой дубинкой. Проинформировал об источниках финансирования, а также лицах, готовых провоцировать массовые беспорядки, участвовать в них, оказать материальную поддержку», - утверждает в сообщении Генпрокуратувы
Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.
17:32 23/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение