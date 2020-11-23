После суда за акцию памяти Бондаренко лидер группы "Старый Ольса" уехал в Украину
Музыкант Дмитрий Сосновский, лидер группы старинной музыки "Стары Ольса", уехал в Украину. Об этом он сообщил в Фейсбуке.
"В Киеве, у друзей, безопасно. Воспоминания напишу. Спасибо: Викторович, моя семья, спасательная семья, конспиративный дом, гараж, пацаны, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. И еще множеству добрых людей! Жыве вечна! Мы победим! - написал он.
13 ноября Дмитрия Сосновского задержали в Клецке, где он стоял в цепи памяти Романа Бондаренко. Через три дня он получил штраф 810 рублей.
16:41 23/11/2020
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