Комсомолка » уже писала о том, что минчанам в период второй волны коронавируса нелегко сдать ПЦР-исследование для определения вируса COVID-19 в мазках из носа и ротоглотки.





23 ноября в медицинской справочной службе 131, которая предоставляет информацию по оказанию платных медуслуг, журналисту сказали, что в понедельник, 23 ноября, ПЦР-тест платно сдать невозможно.





Такой анализ берется исключительно по предварительной записи, если вы выезжаете за границу и на руках у вас есть билет.





Может быть, завтра, во вторник, 24 ноября, ПЦР-исследование будет проводить 2-я клиническая больница, но обычно там бывает утром не более 20 тестов на платной основе.







