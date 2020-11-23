Никита Домрачев не явился в суд из-за последствий избиений

Отметим, что родной брат четырехкратной олимпийской чемпионки обвиняется по ч.1 ст.23.34 КоАП РБ.





Самого Домрачева на суде нет. Он находится на самоизоляции. Как сообщает корреспондент Tribuna.com , у Домрачева нет коронавируса.

Он не явился в суд из-за последствий избиений.

Адвокат подал ходатайство о переносе заседания, однако ему отказали. Также стало известно, что свою вину Никита не признал.





По информации, содержащейся в протоколе задержания, Домрачев ездил на велосипеде по Зыбицкой и выкрикивал лозунги. Однако в рапорте задержания утверждается, что Домрачева задержали на Победителей, 31. Но момент его задержания случайно попал на видео.







