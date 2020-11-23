+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Никита Домрачев не явился в суд из-за последствий избиений

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска рассматривается административное дело в отношении Никиты Домрачева.

Отметим, что родной брат четырехкратной олимпийской чемпионки обвиняется по ч.1 ст.23.34 КоАП РБ.

Самого Домрачева на суде нет. Он находится на самоизоляции. Как сообщает корреспондент Tribuna.com, у Домрачева нет коронавируса. 

Он не явился в суд из-за последствий избиений.

Адвокат подал ходатайство о переносе заседания, однако ему отказали. Также стало известно, что свою вину Никита не признал.

По информации, содержащейся в протоколе задержания, Домрачев ездил на велосипеде по Зыбицкой и выкрикивал лозунги. Однако в рапорте задержания утверждается, что Домрачева задержали на Победителей, 31. Но момент его задержания случайно попал на видео.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]