Никита Домрачев не явился в суд из-за последствий избиений
Сегодня в суде Фрунзенского района Минска рассматривается административное дело в отношении Никиты Домрачева.
Отметим, что родной брат четырехкратной олимпийской чемпионки обвиняется по ч.1 ст.23.34 КоАП РБ.
Самого Домрачева на суде нет. Он находится на самоизоляции. Как сообщает корреспондент Tribuna.com, у Домрачева нет коронавируса.
Он не явился в суд из-за последствий избиений.
Адвокат подал ходатайство о переносе заседания, однако ему отказали. Также стало известно, что свою вину Никита не признал.
По информации, содержащейся в протоколе задержания, Домрачев ездил на велосипеде по Зыбицкой и выкрикивал лозунги. Однако в рапорте задержания утверждается, что Домрачева задержали на Победителей, 31. Но момент его задержания случайно попал на видео.
16:11 23/11/2020
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