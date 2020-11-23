Китай запускает аппарат на Луну

Китай готовится к запуску возвращаемого аппарата "Чанъэ-5" к Луне с космодрома Вэньчан в одноименном городе на острове Хайнань. Аппарат в рамках своей миссии должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю.





"Заправка ракеты-носителя "Чанчжэн-5" топливом (жидкий кислород и жидкий водород) началась 23 ноября в 18:30 по местному времени (13:30 мск), пуск ожидается в промежутке между 4:00 и 5:00 24 ноября", - говорится в заявлении.





В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке реголита на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США.





Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый и второй этапы программы уже успешно завершены. В настоящее время реализуется третий этап.





Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.