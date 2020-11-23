



Такое решение было принято в связи с отсутствием разрешения на полеты со стороны Российской Федерации.





Помимо России самолеты «Белавиа» временно не будут совершать полеты в Ригу (до 14 декабря), Таллин (до 14 декабря), Ларнаку (до 14 декабря), Баку (до 26 ноября), Ашхабад ( до 1 января 2021 г.), Будапешт ( до 27 марта 2021-го), Алматы (до 27 марта 2021-го) и все города Грузии (до 30 ноября), за исключением Тбилиси.





Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить дату вылета можно до 30 марта 2021 г., обратившись в любое время до этой даты в кассы, представительства авиакомпании, а также службу поддержки.