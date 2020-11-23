+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Вот это поворот! Один из начальников полиции Дагестана причастен к терактам в московском метро

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в участии в террористической деятельности начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковнику полиции Гази Исаеву.

По данным ведомства, он причастен к организации терактов 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метрополитена, в результате которых погибли 39 человек и более 100 получили ранения.


По версии следствия, Исаев, будучи участником преступного сообщества «Имарат Кавказ», в 2009-2010 годах предоставлял руководителям сообщества «информацию о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований».

Как утверждает СК, Исаев «лично доставил на автомобиле одну из смертниц» на автостанцию в районе Кизляра «для ее выезда в Москву и совершения террористического акта».
Источник: meduza.io
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]