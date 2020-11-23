Сегодня в Минске судят жестоко избитого силовиками брата Домрачевой
Потрясающее безразличие к родным людям - олимпийская чемпионка так и не прокомментировала избиение своего брата.
В суде Фрунзенского района Минска в 15.00 рассмотрят дело Никиты Домрачева.
Напомним, что родной брат четырехкратной олимпийской чемпионки обвиняется по ч.1 ст.23.34 КоАП РБ.
11 октября Никита был задержан в центре Минска и жестоко избит. Избиение случайно попало на видео.
Как и многие за последние месяцы в Беларуси, он просто оказался не в том месте не в то время.
Тем не менее так называемым судьям это не мешает отправлять людей за решетку или вымогать из них деньги в виде штрафа.
Хотя сегодняшний суд, в силу родственных связей подсудимого может закончиться и иначе. Не оттого ли молчит обласканная редимом спортсменка?
Судья — Александр Бричков. Начало процесса в 15.00.
"Белорусский партизан"
14:51 23/11/2020
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