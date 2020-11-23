"Belarusian" - одно из слов года по версии Оксфордского словаря
"Беларус, беларусский" - стало словом августа 2020 года по версии составителей Оксфордского словаря
Каждый год составители Оксфордского словаря выбирают "слово года". Но 2020 год был настолько насыщенным, что англичане не смогли определиться с одним словом и выбрали несколько. Среди них и "Belarusian", пишет @belamova
Как дополняет officelife, в результате языкового мониторинга лексикографы Оксфордского словаря проанализировали темы, которые были в центре внимания в 2020 году, политическую и экономическую волатильность, социальную активность, внедрение новых технологий и моделей поведения и пр.
В итоге эксперты назвали несколько главных слов этого года, в том числе слово «белорусский», связанное с президентскими выборами и последовавшими за ними протестами в Беларуси.
Не обошлось и без слов, связанных с пандемией. В числе слов 2020 года — «коронавирус», COVID-19, «локдаун», social distancing («социальное дистанцирование») и reopening («возобновление»).
Также в списке — bushfire («разрушительный лесной пожар») в связи с пожарами в Австралии в начале года и «импичмент» — в связи с попыткой отстранения от власти президента США Дональда Трампа американским Конгрессом.
"Белорусский партизан"
13:31 23/11/2020
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