



В итоге эксперты назвали несколько главных слов этого года, в том числе слово «белорусский», связанное с президентскими выборами и последовавшими за ними протестами в Беларуси.





Не обошлось и без слов, связанных с пандемией. В числе слов 2020 года — «коронавирус», COVID-19, «локдаун», social distancing («социальное дистанцирование») и reopening («возобновление»).





Также в списке — bushfire («разрушительный лесной пожар») в связи с пожарами в Австралии в начале года и «импичмент» — в связи с попыткой отстранения от власти президента США Дональда Трампа американским Конгрессом.