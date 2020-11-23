"Мама, мне страшно!" Люди с оружием задерживают граждан на глазах у детей
Днем 22 ноября в Минске в районе станции метро «Спортивная» силовики с оружием проводили задержания на глазах у прохожих с детьми.
Безоружных мужчин силовики ставили на колени и клали на землю, а потом вели в автобус.
В Беларуси 22 ноября по всей стране люди вышли на акции протеста. В Минске демонстранты собирались локально и двигались колоннами по 20-100-1000 человек в своих районах, пока не объединялись. Некоторым объединиться удалось, некоторых – разгоняли и задерживали, в том числе применяя спецсредства.
Источник: gazetaby.com
12:48 23/11/2020
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