Безоружных мужчин силовики ставили на колени и клали на землю, а потом вели в автобус.









В Беларуси 22 ноября по всей стране люди вышли на акции протеста. В Минске демонстранты собирались локально и двигались колоннами по 20-100-1000 человек в своих районах, пока не объединялись. Некоторым объединиться удалось, некоторых – разгоняли и задерживали, в том числе применяя спецсредства.