Собеседник радио « Свабоде », пожелавший не называть своего имени, имеет опыт работы более 16 лет. 12 лет -- врачом скорой помощи в Минске, затем был заместителем главного врача районной больницы.





Он уволился в связи с августовскими событиями. Сейчас снова работает врачом на «скорой», но уже написал новое заявление об увольнении.





«Не хотел способствовать лжи администрации»

«Я начал говорить правду и делать свою работу так, как необходимо делать, - говорит доктор о своем августовском решении уволиться с руководящей должности. - Это касалось и статистики по смертности, и другого. Администрацию это не удовлетворило, наши интересы расходились. Но можно сказать, что все началось еще раньше, весной. Когда официальная статистика по коронавирусу стала, так сказать, не соответствовать действительности».





По словам врача, еще в апреле смертельные случаи от коронавируса систематически списывались на сопутствующую болезни патологию. Он говорит, что это схема, которая уже отработана в Беларуси.





То же самое, к примеру, касается смертей от онкологии. Их часто относят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и другим.





«Мне это не понравилось, - говорит доктор. - Я как заместитель главного врача нёс за это ответственность. А летом все начало нарастать. Я для себя решил, что больше так делать не буду. Что я не хочу потакать лжи со стороны администрации. Я рассказал об этом своим сотрудникам, они меня поддержали. У меня был контракт до конца года, мы договорились расторгнуть его по соглашению сторон».

«Ежедневно за документами для подтверждения дипломов приходят 5-6 человек»

По словам собеседника, в ближайшие два месяца он должен решить, оставаться ли вообще в Беларуси. Работать в сфере медицины здесь, если в стране не произойдут важные перемены, будет сложно.





«Я постоянно общаюсь с коллегами из моего потока в университете, - говорит врач. - Многие не намерены здесь оставаться. Сейчас в Беларуси нет условий для работы. Многие врачи также обеспокоены своей безопасностью и безопасностью своих семей. Ведь если врача похитили просто с рабочего места, как это понимать? И я не преувеличиваю, это история врача Минской областной больницы, которая пошла на приём к пациенту и не вернулась домой. Или когда рядом с больницами задерживают врачей? О какой безопасности может идти речь?»





Доктор говорит, что врачи не видят будущего в Беларуси ни для себя, ни для своей семьи. И это не только разговоры, но и конкретные действия.





«Недавно был в университете, мне в учебном отделе сказали, что за документами, необходимыми для подтверждения дипломов за границей, в день приходят 5-6 человек, - говорит собеседник. - Эти документы нужны для эмиграции. Выписка с оценками, план учёбы и интернатуры. Это все рассматривается в европейских странах. Недостаточно просто подтвердить диплом, необходимо подтвердить часы изучения определенных дисциплин. Если их недостаточно, то назначается дополнительное обучение. А теперь много кто этим занимается».





По словам врача, Польша сейчас является приоритетом среди его коллег, так как эта страна упростила процедуру переезда для врачей из стран, не входящих в ЕС. Этому способствует схожесть языков. Не все осмелятся в солидном возрасте переехать в немецко- или франкоязычную страну, где знать государственный язык на высоком уровне - необходимое условие для работы по профессии.





Врач говорит, что игры со статистикой в белорусской медицине начались не с коронавируса. По словам собеседника, это обычное дело.





«Примеры просты, - говорит он. - Человек болеет раком. 3–4 стадия, старше 70 лет. Он госпитализирован. Там мужчина умирает. Причина смерти - сердечно-сосудистая. Понятно, что он умер от онкологии. А главный врач говорит, что причина смерти - сердце, хоронить его нужно с соответствующей этикеткой.





Если вписать онкологию, это негативно скажется на главвраче. Все это происходит в любой больнице страны, все об этом знают. То же самое и со смертностью от сердечных приступов. Все скрыто, чтобы смертность от сердечных приступов не превышала определенных показателей».





«В больницу пришел милиционер и потребовал принять его без очереди»

По словам собеседника, особая ситуация сложилась с коронавирусом. После весенней волны медики надеялись, что власти передумают и отнесутся к проблеме более серьезно. Но этого не произошло.





«Минздрав продолжает нагло врать, - говорит врач. - Вы можете сравнить статистику смертности за день, весной и сейчас. В европейских странах ежедневно умирает 600-700 человек. А у нас 5-6. Недавно начали писать 7. Ежедневно в одной ЦРБ Минска собираются более 40 человек, умерших от коронавируса. В Минске 5-6 таких больниц.

Статистика по стране занижена в десятки раз».

По словам собеседника, такая ложь привела к тому, что сейчас в Беларуси заболеваемость COVID-19 намного выше, чем могла бы быть. Люди просто не чувствовали опасности и вели себя расслабленно, не придерживались режима изоляции.





«Медики также возмущены поведением сотрудников правоохранительных органов, - добавил он. - Недавно в больницу Бреста пришел милиционер и потребовал без очереди принять его. По какому праву? Все люди равны. Ты пришёл в клинику, ты обычный пациент. Подожди. Никаких преимуществ у него нет, ни один силовик в клинике их не имеет. А они уже этим даже возмущаются. Врачи тоже опасаются такой реакции. Они боятся, что это может повлиять на их работу».





«Нам уже нечего терять»

По словам врача, ряд причин привел к тому, что медики сегодня превратились в отдельную группу протестующих.





«Все наложилось, начиная с коронавирусной инфекции, - сказал собеседник. - С лжи о ней. Если бы Минздрав показывал правдивую статистику, люди воспринимали бы ее более серьезно. Уроки в школах можно было бы отменить. Мы видим, что с началом учебного года очередной всплеск.





Неоправданно высокий уровень насилия со стороны правоохранительных органов. И по отношению к рядовым гражданам, и по отношению к медикам. На самом деле я сейчас просто боюсь идти по улице, моя семья тоже. Это уже край, мы не можем больше молчать.





Вот последний случай, когда задержали нашего коллегу из больницы «скорой помощи». Просто за то, что он опубликовал правду (речь идет о докторе, который сообщил о нулевом уровне алкоголя в крови умершего Романа Бондаренко. - Р.С.).

А руководство страны продолжает врать.

Врач имеет право предоставить информацию о состоянии пациента как с его согласия, так и с согласия родственников. Мать Романа сама передала журналистам всю информацию о тестах. Чтобы все понимали, кто врет».

Врач уверен, что действия медиков и впредь будут солидарными. Они будут заступаться за каждого задержанного коллегу.





«Нам нечего терять, - говорит врач. - Медицина доведена до такого состояния, что все кончено. Врачи устали быть рабами. Теперь любой может прийти, пожаловаться на врача, и виноват будет врач. Администрация в большинстве случаев занимает позицию «пациент всегда прав». Но так бывает не всегда.





Мы за искренность, и сейчас мы солидарны с людьми. В моей команде много людей негативно относятся к правительству. Но не все могут уволиться или открыто протестовать. У кого-то жилье, у кого-то кредиты. Врачу сложно уволиться, если вы живете в маленьком городке. Где еще он там найдет работу?





Уехать тоже может не каждый. Это дополнительные расходы. Многие опасаются за своих близких. Но настроения у всех уже на грани. Увольнения - наш последний шаг. Последний способ обратить внимание на наши проблемы».





«Страшно представить, что может случиться с медициной»

По словам собеседника, проблемы с доплатой за работу с больными коронавирусом никуда не делись. Он говорит, что возникают сложности с тем, чтобы качественно это доказать. Не всегда анализы проводятся на должном уровне.





В результате выплата идет, но не всем врачам, которые реально работали со случаями COVID-19.

Отдельно можно поднять вопрос о врачах-интернах, которые вынуждены работать в зонах коронавируса. Им вообще не платят, потому что они не врачи,

а соответствующий указ касается только доплаты врачам. В результате интерны могут получать дополнительные выплаты только в том случае, если администрация больницы найдет способ как-то их вознаградить. Так бывает не всегда.





«Что должно произойти, чтобы я не уволился? Нужно прекратить насилие, -- говорит врач. - Должна измениться система власти. Все то, о чем мы писали в нашем письме, которое подписали 5000 врачей.





Это отставка Лукашенко, привлечение к ответственности всех виновных. Чтобы люди могли нормально ходить на работу, нормально спать. Не бояться за своих детей. Оплата труда врачей должна быть достаточной. В соседних странах она в разы больше.





И на нашей встрече с врачами Дмитрий Пиневич (и.о. министра здравоохранения. - Р.С.) признает это, но как повысить зарплату, не говорит. В целом их мало волнует отъезд врачей из Беларуси».





По словам собеседника, даже те врачи, которые подписали обращение, в основном, не хотели бы увольняться. Но будут вынуждены это сделать.





«Это будет катастрофа, - рассуждает о последствиях возможного увольнения тысяч медиков собеседник. - Все равно большинство врачей и так работают на 1,5–2 ставки. Не хватает специалистов. Кроме того, многие врачи -- пенсионеры. Если они уйдут, а они уйдут постепенно, заменить их будет некому.





У молодых сразу не получится, потому что, когда приходит молодой врач, он еще не специалист, специалистами становятся годами. Врач, который только закончил университет, много ошибается. Он должен учиться у более опытных врачей.

Если будут уезжать грамотные врачи, а уезжают, как правило, именно такие, то мне даже страшно представить, что может случиться с медициной».