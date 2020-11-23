Новая работа Цеслера - не в бровь, а в глаз

Известный беларусский дизайнер изобразил символ статьи, по которой только с 9 августа уже более 30 тысяч беларусов побывали за решеткой или были оштрафованы.





При этом многие при задержании или в местах заключения подвергались пыткам или жестоким избиениям, а некоторые в результате пыток и избиений оказались стали инвалидами или погибли.





Жёлтая звезда Давида, или Лата (также «жёлтый знак» или «знак позора») — особый отличительный знак, который по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной властям Германии территории в период Холокоста. Знак был необходим нацистам для того, чтобы отличать евреев в общественных местах.





Вначале люди с таким знаком на одежде не могли выйти за пределы отведенного для них гетто. А позже их могли в любой момент схватить и отправить в концлагерь или просто убить.









Статья 23.34. Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий

1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий,

а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления, –

влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, или административный арест.

2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, если в этих деяниях нет состава преступления, совершенные организатором таких мероприятий, –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до сорока базовых величин или административный арест, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин.

3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

31. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, –

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест, а на юридическое лицо – от двадцати до двухсот базовых величин.

4. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за вознаграждение, –

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

5. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, –

влекут наложение штрафа в размере от сорока до пятидесяти базовых величин или административный арест, а на юридическое лицо – от двухсот пятидесяти до пятисот базовых величин.















