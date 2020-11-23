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Задержана ещё одна преподавательница БГУИР

Телеграм-канал «Мирный БГУИР» сообщил о задержании в Минске 22 ноября старшего преподавателя кафедры инженерной психологии и эргономики БГУИР Юлии Пашковской.



Преподавателя задержали во дворе собственного дома, когда она выгуливала собаку и шла с подругой к соседнему дому, чтобы встретить ребёнка. По информации телеграм-канала, Юлия Пашковская высказалась по поводу того, что дети боятся самостоятельно идти домой, когда по двору бегают «космонавты». В результате её задержали вместе с собакой и увезли сначала в Первомайское РУВД, а потом на Окрестина.

Юлия Пашковская — одна из участниц забастовки сотрудников БГУИР. Также она была одной из записавших видеобращение к белорусам с призывом поступать по совести и не выполнять преступные приказы.

Это не первое задержание преподавателей БГУИР за последнее время.

В конце сентября в Боровлянах милиция задержала преподавателя философии университета Вадима Антипова. В его квартире был обыск, а сам педагог получил 15 суток ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

12 ноября силовики задержали ассистента кафедры ПОИТ БГУИР Ольгу Филатченкову. В её доме также провели обыск и конфисковали технику. Преподаватель проходит по делу об организации беспорядков и сейчас сидит в СИЗО КГБ на Володарского. Под стражей Ольга Филатченкова проведёт минимум два месяца.
DEV.by
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