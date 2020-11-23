Масочный режим может сохраниться в Беларуси до июня









"На пике уже Гродненский регион и, будем надеятся, что и Минский регион. Эти пики безусловно достаточно высокие. Продолжает прирастать Гомель, Витебск и Могилев. Наиболее медленно прирастает Брестская область", — сказал Пиневич.





По его словам, медики справляются, ресурсов у системы здравоохранения хватает.





На вопрос о том, сколько белорусам еще ходить в масках (масочный режим действует уже на территории всей страны), Пиневич ответил, что "пока не закончится эпидемический процесс".





"Может быть, до июня месяца", — уточнил он.





И. о. министра также рассказал, что первая партия российской вакцины белорусского производства может появится уже в этом году. Промышленное производство будет налажено в следующем. Производством вакцины будет заниматься предприятие "Белмедпрепараты".





В субботу 20 ноября в Беларуси был зарегистрирован очередной рекорд суточного прироста случаев COVID-19 (+1588 заражений за сутки). Более полутора тысяч случаев выявили медики и в воскресенье (+ 1564). Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 123 999 случаев. Умерли 1098 человек.