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Масочный режим может сохраниться в Беларуси до июня

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 складывается в Гродненской и Минской областях. Чуть лучше дела обстоят в Брестской области, заявил в интервью белорусскому телевидению исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.



"На пике уже Гродненский регион и, будем надеятся, что и Минский регион. Эти пики безусловно достаточно высокие. Продолжает прирастать Гомель, Витебск и Могилев. Наиболее медленно прирастает Брестская область", — сказал Пиневич.

По его словам, медики справляются, ресурсов у системы здравоохранения хватает.

На вопрос о том, сколько белорусам еще ходить в масках (масочный режим действует уже на территории всей страны), Пиневич ответил, что "пока не закончится эпидемический процесс".

"Может быть, до июня месяца", — уточнил он.

И. о. министра также рассказал, что первая партия российской вакцины белорусского производства может появится уже в этом году. Промышленное производство будет налажено в следующем. Производством вакцины будет заниматься предприятие "Белмедпрепараты".

В субботу 20 ноября в Беларуси был зарегистрирован очередной рекорд суточного прироста случаев COVID-19 (+1588 заражений за сутки). Более полутора тысяч случаев выявили медики и в воскресенье (+ 1564). Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 123 999 случаев. Умерли 1098 человек.
Еврорадио
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