Флаг на одном из домов на улице Чкалова. Фото t.me/vitebsk_power





Фото опубликовал телеграм-канал «Витебск невероятный». Судя ним бело-красно-белое полотнище занимает шесть жилых этажей и цокольный этаж панельного дома, то есть его длина составляет примерно 17 метров.





Примечательно, что во дворе дома, на котором вывесили национальный белорусский флаг, находятся дома с квартирами чиновников. В том числе в этих домах находятся (по крайней мере до последнего времени находились) квартиры как теперешнего мэра, так уже и бывшего главы города.