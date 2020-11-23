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В Витебске повесили огромный бело-красно-белый флаг неподалеку от дома мэра

Вечером 22 ноября в Витебске одном из домов, расположенном у бывшего кинотеатра «Бригантина» вывесили огромный бело-красно-белый флаг.

Флаг на одном из домов на улице Чкалова. Фото t.me/vitebsk_power

Фото опубликовал телеграм-канал «Витебск невероятный». Судя ним бело-красно-белое полотнище занимает шесть жилых этажей и цокольный этаж панельного дома, то есть его длина составляет примерно 17 метров.

Примечательно, что во дворе дома, на котором вывесили национальный белорусский флаг, находятся дома с квартирами чиновников. В том числе в этих домах находятся (по крайней мере до последнего времени находились) квартиры как теперешнего мэра, так уже и бывшего главы города.
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