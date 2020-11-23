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Машина ГАИ сбила двух человек на переходе в Минске

Автомобиль Госавтоинспекции сбил двух граждан на пешеходном переходе в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Авария произошла около 16:10 в воскресенье 22 ноября на улице Матросова белорусской столицы.

"Экипаж столичной Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом сопровождал колонну техники и вблизи дома номер 17 совершил наезд на двоих пешеходов – мужчину и женщину", – сказали в ГАИ. В соцсетях уточняется, что речь идет о спецтехнике - автозаках. 

ГАИ оправдывается тем, что "граждане переходили улицу по регулируемому пешеходному переходу, однако проигнорировали п. 20 ПДД – в нем говорится, что пешеходам следует пропускать авто с включенными мигалками".

Женщину доставили в больницу для обследования – она получила незначительную травму, ее спутник не пострадал.
"Белорусский партизан"
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