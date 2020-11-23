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Только четыре праздника выпадут на будни. Как мы будем отдыхать в 2021 году?

В Беларуси еще в феврале появилась петиция, чтобы 31 декабря был объявлен государственным выходным. Ее автором выступил белорус Иван Лиходиевский. В конце зимы такое обращение было не особо актуальным, зато сейчас — ближе к дате — нас снова это начинает волновать.

Только четыре праздника выпадут на будни. Как мы будем отдыхать в 2021 году?
Мы помним метания прошлого года, когда белорусы просили у властей выходные 31 декабря и 2 января. Практически до последнего мы не знали, что решит наш Совмин — оказалось, что трудовые коллективы против. А вот со 2 января прокатило.

В прошлом году на Национальном правовом интернет-портале был официально опубликован указ президента от 17 декабря 2019 г. №464. Он внес изменения в указ президента от 26 марта 1998 года №157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». В пункте 2.1 теперь появилась запись, что официальный общереспубликанский праздник Новый год будет отмечаться и 1, и 2 января.

— Указ предполагает, что 2 января будет выходным днем без отработок все последующие годы, — рассказали Onliner в пресс-службе Совета министров.

Сколько мы будем отдыхать в 2021 году?


Две недели назад на сайте Совета министров появилось долгожданное постановление — о переносе рабочих дней в следующем году. Согласно документу, будут перенесены только два дня: вместо пятницы 8 января мы будем работать в субботу 16-го, а вместо понедельника 10 мая — в субботу 15 мая.

Правительство постановило предоставить право организациям с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

Сколько «лишних» дней отдохнем? 


В 2021-м в Беларуси только четыре праздника выпадут на будни: Новый год выпадет на пятницу — 1 января отдыхаем. 2 января «съест» суббота. Православное Рождество (7 января) попадает на четверг, 8 марта — на понедельник. 8 января, по решению правительства, отдохнем, но придется поработать в субботу 16-го. Вторник 11 мая тоже будем отдыхать: Радуница (за понедельник 10 мая будем отрабатывать 15-го). Целый ряд праздничных дней выпадет на выходные: 1 мая, 3 июля и 25 декабря — на субботу, 9 мая и 7 ноября — на воскресенье.







Таким образом, в следующем году нас ждет только четыре дополнительных выходных в году. Шесть государственных праздников выпадут на субботу и воскресенье.

Тем временем в соседней России в общей сложности в 2021 году будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. С учетом перенесенного выходного на 31 декабря у россиян будет 15 дополнительных выходных в году.
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