







"Ответственно заявляю: надбавки не планировалось и не планируется убирать. Более того, это находится на особом контроле", - подчеркнул Пиневич.





Он напомнил, что ковидные надбавки были введены решением президента страны.





"И поверьте мне, на любом совещании - оперативном, стратегическом - и ежедневных докладах один из первых вопросов главы государства: выделяются ли финансовые ресурсы по всем направлениям и, прежде всего, по оплате труда", - уточнил Пиневич.





Также и.о. министра здравоохранения отметил, что не видит причин для тревоги по поводу привлечения студентов старших курсов в условиях объективно возросшей нагрузки из-за эпидемии.





"Ничего нового в этом отношении нет. Никакой паники нет. Почему бы не подставить плечо практическому здравоохранению", - подчеркнул он.





Там, где студенты работают не на практике, с ними заключаются трудовые договоры с оплатой согласно тарификационным планам, сказал он.





"Безусловно, ковидные надбавки тоже существуют", - добавил Пиневич.



