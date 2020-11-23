Минздрав: Выплаты ковидных надбавок медикам никто отменять не планирует
Выплаты ковидных надбавок медикам никто отменять не планирует, этот вопрос на особом контроле, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.
"Ответственно заявляю: надбавки не планировалось и не планируется убирать. Более того, это находится на особом контроле", - подчеркнул Пиневич.
Он напомнил, что ковидные надбавки были введены решением президента страны.
"И поверьте мне, на любом совещании - оперативном, стратегическом - и ежедневных докладах один из первых вопросов главы государства: выделяются ли финансовые ресурсы по всем направлениям и, прежде всего, по оплате труда", - уточнил Пиневич.
Также и.о. министра здравоохранения отметил, что не видит причин для тревоги по поводу привлечения студентов старших курсов в условиях объективно возросшей нагрузки из-за эпидемии.
"Ничего нового в этом отношении нет. Никакой паники нет. Почему бы не подставить плечо практическому здравоохранению", - подчеркнул он.
Там, где студенты работают не на практике, с ними заключаются трудовые договоры с оплатой согласно тарификационным планам, сказал он.
"Безусловно, ковидные надбавки тоже существуют", - добавил Пиневич.
08:44 23/11/2020
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