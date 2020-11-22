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Гражданская авиация с народом: «Мы хотим встречать гостей, а не провожать соотечественников, вынужденных покидать страну»

Видеообращение сотрудников гражданской авиации.



— Мы не наркоманы, не алкоголики, не польская фальшивка. Мы граждане Беларуси и мы хотим жить в свободном и правовом государстве, в котором соблюдаются законные права человек, — заявили представители гражданской авиации.

Свое обращение они записали в Национальном аэропорту «Минск-2».

— Отчислять студентов за выражение своей точки зрения недопустимо. Увольнять порядочных и справедливых педагогов учебных заведений ужасно. Выгонять и увольнять квалифицированных опытных работников за альтернативную точку зрения неприемлемо.

Перечеркивать победы наших спортсменов, прославляющих нашу родину, не давать им возможности тренироваться, вместо этого сажая в тюрьму, — кощунственно.

Мы категорически осуждаем силовую манеру в отношении медицинских работников, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье наших сограждан. Мы хотим, чтобы к людям преклонного возраста относились с почетом и уважением.

Мы с сожалением и тревогой смотрим на то, как просто уничтожается наш IT-сектор, — заявили работники гражданской авиации.

Они подчеркнули, что не могут спокойно реагировать на террор по отношению к белорусскому народу:

— Мы хотим в здании нашего аэровокзала встречать гостей, а не провожать соотечественников, вынужденных покидать страну, опасаясь за свою жизнь только потому, что они высказывают свою точку зрения. Мы видим будущее нашей страны без репрессий, преследований, политических заключенных, и со строгим соблюдением закона.

Сегодня мы скажем «нет» кровавому диктатору, «нет» насилию, «нет» беззаконию! Белорусский народ выстоит и победит!
charter97.org
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