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В Минск будет летать еще одна российская авиакомпания

Как сообщается на ее сайте, вылеты будут осуществляться один раз в неделю

В Минск будет летать еще одна российская авиакомпания
Как сообщает ej.by,  вылеты будут осуществляться один раз в неделю

Рейсы А4871/872 будут выполняться с 17 декабря 2020 года по четвергам.

Также авиаперевозчик с декабря будет летать  в Стамбул, Бишкек и Нур-Султан.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.
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