В Минск будет летать еще одна российская авиакомпания

Как сообщает ej.by, вылеты будут осуществляться один раз в неделю





Рейсы А4871/872 будут выполняться с 17 декабря 2020 года по четвергам.





Также авиаперевозчик с декабря будет летать в Стамбул, Бишкек и Нур-Султан.





Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.



