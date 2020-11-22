Видеофакт: в Минске против демонстрантов применили светошумовые гранаты
В районе метро "Каменная Горка" силовики применили светошумовые гранаты, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Спецсредства применили также в микрорайонах Малиновка, Масюковщина, на проспекте Дзержинского.
В микрорайоне Юго-Запад люди с поднятыми руками пошли на силовиков после того, как в них стреляли светошумовыми гранатами. Те спрятались в микроавтобусы, сообщает телеграм-канал "Мотолько помоги".
16:34 22/11/2020
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