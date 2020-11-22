"В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 детей, которые были госпитализированы в пятницу из средней школы №61. Новых учащихся не поступало", - цитирует interfax.by сообщение Минздрава Беларуси в Telegram в воскресенье.





Там также отмечается, что "сегодня к выписке готовятся три ребенка".





"Источник возможного заражения устанавливают (в ходе эпидемиологического расследования) врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего", - проинформировали в министерстве.