В "инфекционке" остаются 8 учеников СШ N61, где произошло массовое пищевое отравление
В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 учащихся СШ №61 столицы, где в пятницу произошло массовое пищевое отравление.
"В детской инфекционной больнице Минска остаются 8 детей, которые были госпитализированы в пятницу из средней школы №61. Новых учащихся не поступало", - цитирует interfax.by сообщение Минздрава Беларуси в Telegram в воскресенье.
Там также отмечается, что "сегодня к выписке готовятся три ребенка".
"Источник возможного заражения устанавливают (в ходе эпидемиологического расследования) врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего", - проинформировали в министерстве.
Ранее Минздрав сообщал, что с жалобами на самочувствие в детскую инфекционную больницу обратились 23 ученика СШ N61, 17 были оставлены под наблюдением медиков
15:14 22/11/2020
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