Конец связи - с мобильным интернетом начались проблемы в Минске

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 22 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - проинформировал оператор мобильной связи А1 в twitter.





"О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания", - говорится в сообщении компании.







