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В Минске вновь закрыли станции метро

В целях обеспечения безопасности граждан в белорусской столице, где в воскресенье ожидается несанкционированная акция протеста, начали закрываться станции метро.

"В 11.55, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Купаловская, все станции третьей линии. (4 станции - ИФ). Поезда следуют без остановки на данных станциях", - сообщил Минский метрополитен в официальном телеграм-канале.
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