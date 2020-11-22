В Минске вновь закрыли станции метро

"В 11.55, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Купаловская, все станции третьей линии. (4 станции - ИФ). Поезда следуют без остановки на данных станциях", - сообщил Минский метрополитен в официальном телеграм-канале.



