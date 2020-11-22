Вопреки установившемуся мнению о том, что вирус мог возникнуть в китайском Ухане, ученые озвучили новую версию развития событий.





В Китае назвали новую версию распространения коронавируса по всему миру

Итак, вирус действительно был впервые обнаружен в китайской провинции, сообщают специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.





Но это не значит, что он возник именно в этом регионе, пишет belnovosti.by





Он так же успешно мог оказаться завезенным на территорию Уханя вместе с поставками мяса или морепродуктов.





В качестве правоты своих слов исследователи приводят доказательства заражения коронавирусом в Италии, имевшие место быть еще за несколько месяцев до регистрации первого пациента в Ухане.





Кроме того, китайские ученые периодически обнаруживают присутствие вируса на упаковках импортной продукции, а в октябре впервые был обнаружен живой коронавирус.





Таким образом, не лабораторным путем удалось подтвердить, что SARS-CoV-2 способен долгое время храниться даже на упаковке замороженной продукции.



