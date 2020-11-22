В Китае назвали новую версию распространения коронавируса по всему миру
Китайские ученые вновь усомнились в источнике распространения и происхождения коронавирусной инфекции.
Вопреки установившемуся мнению о том, что вирус мог возникнуть в китайском Ухане, ученые озвучили новую версию развития событий.
В Китае назвали новую версию распространения коронавируса по всему миру
Итак, вирус действительно был впервые обнаружен в китайской провинции, сообщают специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Но это не значит, что он возник именно в этом регионе, пишет belnovosti.by
Он так же успешно мог оказаться завезенным на территорию Уханя вместе с поставками мяса или морепродуктов.
В качестве правоты своих слов исследователи приводят доказательства заражения коронавирусом в Италии, имевшие место быть еще за несколько месяцев до регистрации первого пациента в Ухане.
Кроме того, китайские ученые периодически обнаруживают присутствие вируса на упаковках импортной продукции, а в октябре впервые был обнаружен живой коронавирус.
Таким образом, не лабораторным путем удалось подтвердить, что SARS-CoV-2 способен долгое время храниться даже на упаковке замороженной продукции.
12:33 22/11/2020
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