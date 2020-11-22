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В Китае назвали новую версию распространения коронавируса по всему миру

Китайские ученые вновь усомнились в источнике распространения и происхождения коронавирусной инфекции.

Вопреки установившемуся мнению о том, что вирус мог возникнуть в китайском Ухане, ученые озвучили новую версию развития событий.

В Китае назвали новую версию распространения коронавируса по всему миру
Итак, вирус действительно был впервые обнаружен в китайской провинции, сообщают специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Но это не значит, что он возник именно в этом регионе, пишет belnovosti.by

Он так же успешно мог оказаться завезенным на территорию Уханя вместе с поставками мяса или морепродуктов.

В качестве правоты своих слов исследователи приводят доказательства заражения коронавирусом в Италии, имевшие место быть еще за несколько месяцев до регистрации первого пациента в Ухане.

Кроме того, китайские ученые периодически обнаруживают присутствие вируса на упаковках импортной продукции, а в октябре впервые был обнаружен живой коронавирус.

Таким образом, не лабораторным путем удалось подтвердить, что SARS-CoV-2 способен долгое время храниться даже на упаковке замороженной продукции.
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